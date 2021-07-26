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26 липня 2021, 21:48 4

Глава НАБУ у червні отримав зарплату, учетверо більшу, ніж у прем'єр-міністра – ЗМІ

26 липня 2021, 21:48 4
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Фото з відкритих джерел
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Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за червень склала 55,1 тис. гривень, тоді як директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник за червень отримав 215 тис. гривень

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин, передає RegioNews.

Посадовий оклад прем'єр-міністра склало 46 775 гривень, на відрядження – 8 254 гривні.

Таким чином, сума коштів, нарахована Шмигалю у червні, склала 55 107 гривень.

Сума утриманих податків склала 10 745 гривень.

Фактична сума, отримана Шмигалем, склала 44 361 гривню.

Посадовий оклад Ситника склав 126 120 гривень, доплата за вислугу років - 50 448 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 12 612 гривень, доплата за ранг - 800 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 25 224 гривні, індексація зарплати - 161 гривню.

Податки і збори склали 42 тис. гривень.

Після утримання податків і зборів Ситник отримав 173 368 гривень.

Як повідомлялося, депутатам рекомендують зменшити зарплати державних службовців. Чиновникам пропонують платити менше на період дії режиму надзвичайної ситуації.

зарплати Артем Ситник Деніс Шмигаль чиновники НАБУ

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