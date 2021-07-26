Глава НАБУ у червні отримав зарплату, учетверо більшу, ніж у прем'єр-міністра – ЗМІ

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Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за червень склала 55,1 тис. гривень, тоді як директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник за червень отримав 215 тис. гривень

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин, передає RegioNews.

Посадовий оклад прем'єр-міністра склало 46 775 гривень, на відрядження – 8 254 гривні.

Таким чином, сума коштів, нарахована Шмигалю у червні, склала 55 107 гривень.

Сума утриманих податків склала 10 745 гривень.

Фактична сума, отримана Шмигалем, склала 44 361 гривню.

Посадовий оклад Ситника склав 126 120 гривень, доплата за вислугу років - 50 448 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 12 612 гривень, доплата за ранг - 800 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 25 224 гривні, індексація зарплати - 161 гривню.

Податки і збори склали 42 тис. гривень.

Після утримання податків і зборів Ситник отримав 173 368 гривень.

Як повідомлялося, депутатам рекомендують зменшити зарплати державних службовців. Чиновникам пропонують платити менше на період дії режиму надзвичайної ситуації.