Глава НАБУ в июне получил зарплату, вчетверо большую, чем у премьер-министра - СМИ

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Заработная плата премьер-министра Дениса Шмигаля за июнь составила 55,1 тыс. гривен, тогда как директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник за июнь получил 215 тыс. гривен

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Украинских Новостей, передает RegioNews.

Должностной оклад премьер-министра составил 46 775 гривен, на командировку – 8 254 гривны.

Таким образом, сумма средств, начисленная Шмигалю в июне, составила 55 107 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 10 745 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмигалем, составила 44 361 гривну.

Должностной оклад Сытника составил 126 120 гривен, доплата за выслугу лет - 50 448 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 гривен, доплата за ранг - 800 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны, индексация зарплаты - 161 гривну.

Налоги и сборы составили 42 тыс. гривен.

После удержания налогов и сборов Сытник получил 173 368 гривен.

Как сообщалось, депутатам рекомендуют уменьшить зарплаты государственных служащих. Чиновникам предлагают платить меньше на период действия режима чрезвычайной ситуации.