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26 июля 2021, 21:48 4

Глава НАБУ в июне получил зарплату, вчетверо большую, чем у премьер-министра - СМИ

26 июля 2021, 21:48 4
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Фото из открытых источников
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Заработная плата премьер-министра Дениса Шмигаля за июнь составила 55,1 тыс. гривен, тогда как директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник за июнь получил 215 тыс. гривен

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Украинских Новостей, передает RegioNews.

Должностной оклад премьер-министра составил 46 775 гривен, на командировку – 8 254 гривны.

Таким образом, сумма средств, начисленная Шмигалю в июне, составила 55 107 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 10 745 гривен.

Фактическая сумма, полученная Шмигалем, составила 44 361 гривну.

Должностной оклад Сытника составил 126 120 гривен, доплата за выслугу лет - 50 448 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 гривен, доплата за ранг - 800 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны, индексация зарплаты - 161 гривну.

Налоги и сборы составили 42 тыс. гривен.

После удержания налогов и сборов Сытник получил 173 368 гривен.

Как сообщалось, депутатам рекомендуют уменьшить зарплаты государственных служащих. Чиновникам предлагают платить меньше на период действия режима чрезвычайной ситуации.

зарплаты Артем Сытник Денис Шмыгаль чиновники НАБУ

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