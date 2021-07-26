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26 июля 2021, 18:09 5

Учеников начальной школы будут оценивать по-новому

26 июля 2021, 18:09 5
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Фото из открытых источников
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Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по оцениванию результатов обучения учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования

Соответствующий приказ и текст рекомендаций обнародованы на сайте МОН, передает RegioNews.

В министерстве утверждают, что одним из ключевых изменений в оценке является подход к выражению оценки. Среди прочего, вводятся понятия вербального и уровневого оценивания.

Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами – "начальный" (Н), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В).

Результаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах – вербальной оценкой, в 3-4 классах – или вербальной, или уровневой оценкой по выбору заведения, - говорится в сообщении.

В МОН отмечают, что оценка является конфиденциальной информацией, доступной только для ученика/ученицы и его/ее родителей (или лиц, их заменяющих).

Объектом итогового оценивания являются результаты обучения учащихся за год. Во время такого оценивания рекомендовано сопоставлять учебные достижения учащихся с ожидаемыми результатами обучения, определенными в образовательных программах учреждений с учетом ориентировочной рамки оценивания.

Как сообщалось, власти хотят усилить влияние школьного аттестата на поступление в университеты.

Также известно, что в бюджете-2021 на образование предусмотрено 1 млрд грн.

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