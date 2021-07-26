99% деклараций чиновников имеют недостоверные данные - НАПК

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99% деклараций чиновников, которые проверило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с 2017 по 2019 год имели недостоверные данные

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Опендатабот.

"С 2017 по 2019 год Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) провело 2123 полные проверки деклараций чиновников, и в 99% случаев или в 2106 чиновников выявили нарушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, в 2019-м НАЗК выявило 1469 деклараций, содержащих недостоверные данные— это самая большая цифра за последние четыре года. Например, в 2018 году было выявлено 469 недостоверных деклараций, а в 2017 — 141.

За несвоевременное представление деклараций в 2019-м году было составлено 120 административных протоколов о привлечении чиновников к ответственности. Это на 35% меньше, чем в 2018-м (185 протоколов).

Сейчас продолжаются проверки деклараций за 2020 год, поданных чиновниками в апреле этого года.

Напомним, что в 2020 году Конституционный суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Однако в июле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон 1576-IX о наказании за ложь в декларациях.

Согласно им, в случае, если чиновник указал недостоверную информацию, он может оказаться за решеткой на срок до двух лет и лишиться права занимать определенные должности до трех лет.