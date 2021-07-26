CБУ закрила частину магазинів піраміди "B2B jewerly"

прес-служба СБУ

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки та задокументувати нові факти протиправної діяльності фінансової піраміди ‘’B2B Jewerlly" а також припинили роботу частини із магазинів мережі

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби.

У ході проведення обшуків вилучено:

- документи, які мають доказове значення;

- ювелірні вироби;

- печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;

- мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;

- майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.

Зазначається, що 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру. Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2020 року СБУ повідомляла про блокування діяльності піраміди