CБУ закрила частину магазинів піраміди "B2B jewerly"
Співробітники Служби безпеки України провели обшуки та задокументувати нові факти протиправної діяльності фінансової піраміди ‘’B2B Jewerlly" а також припинили роботу частини із магазинів мережі
Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби.
У ході проведення обшуків вилучено:
- документи, які мають доказове значення;
- ювелірні вироби;
- печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
- майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Також СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.
Зазначається, що 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру. Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).
Нагадаємо, що наприкінці серпня 2020 року СБУ повідомляла про блокування діяльності піраміди