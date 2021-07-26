СБУ закрыла часть магазинов пирамиды " B2B jewerly"

пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски и задокументировали новые факты противоправной деятельности финансовой пирамиды "B2B Jewerlly" а также прекратили работу части из магазинов сети

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

В ходе проведения обысков изъято:

- документы, имеющие доказательное значение;

- ювелирные изделия;

- печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;

- мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;

- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

Отмечается, что 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении. Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем в особо крупных размерах.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).

Напомним, что в конце августа 2020 СБУ сообщала о блокировании деятельности пирамиды