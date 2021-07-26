СБУ закрыла часть магазинов пирамиды " B2B jewerly"
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски и задокументировали новые факты противоправной деятельности финансовой пирамиды "B2B Jewerlly" а также прекратили работу части из магазинов сети
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.
В ходе проведения обысков изъято:
- документы, имеющие доказательное значение;
- ювелирные изделия;
- печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.
Отмечается, что 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении. Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем в особо крупных размерах.
Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).
Напомним, что в конце августа 2020 СБУ сообщала о блокировании деятельности пирамиды