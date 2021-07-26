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26 липня 2021, 12:01 7

Суд заочно арештував екс - нардепа Жеваго

26 липня 2021, 12:01 7
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Фото з відкритих джерел
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Суд заочно заарештував колишнього позафракційного депутата Верховної Ради, власника банку" Фінанси та кредит " Костянтина Жеваго.

Про це пише Regionews з посиланням на базу Міністерства внутрішніх справ.

Держбюро розслідувань підозрює Жеваго в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит" і легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, що Інтерпол оголосив бізнесмена в міжнародний розшук, проте прес-служба Жеваго це спростовує.

Відносно Жеваго обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Він переховується від слідства, його розшукує Національна поліція.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти компанії Жеваго.

Крім того, в Україні заарештували всі активи і Костянтина Жеваго, якому НАБУ повідомило про підозру в декларуванні недостовірної інформації на понад 19 млн гривень.

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