Окупанти на Донбасі поранили нашого військового
Окупанти на Донбасі 25 липня п'ять разів порушили режим припинення вогню, поранивши нашого військового
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Російські найманці вели вогонь поблизу Новозванівки, Кримського, Нью-Йорка та Причепилівки. На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
"В результаті обстрілів один військовий дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.
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