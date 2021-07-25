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Окупанти на Донбасі поранили нашого військового
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25 липня 2021, 18:13 38

Окупанти на Донбасі поранили нашого військового

25 липня 2021, 18:13 38
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Фото з відкритих джерел
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Окупанти на Донбасі 25 липня п'ять разів порушили режим припинення вогню, поранивши нашого військового

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Російські найманці вели вогонь поблизу Новозванівки, Кримського, Нью-Йорка та Причепилівки. На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів один військовий дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна бойовики окупанти

 
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