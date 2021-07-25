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Доба в ООС: бойовики дев'ять разів порушили режим "тиші"
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25 липня 2021, 10:06 24

Доба в ООС: бойовики дев'ять разів порушили режим "тиші"

25 липня 2021, 10:06 24
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 24 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню

Про це повідомили у пресцентрі, пише RegioNews.

Окупанти стріляли біля населених пунктів Новоолександрівка і Золоте-4, під Широкиним і Авдіївкою, а також у напрямку Новотошківського та Нью-Йорка.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь.

З початку поточної доби в районі Новозванівки найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 23 липня на Донбасі було 10 порушень "тиші" бойовиками, в тому числі обстрілювали житловий сектор.

Донбас Україна війна військова техніка військові

 
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