14:40  25 липня
На Херсонщині погіршилася ситуація із COVID-госпіталізаціями
12:25  25 липня
Привалило землею: на Закарпатті під час копання колодязя загинув чоловік
10:06  25 липня
Доба в ООС: бойовики дев'ять разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
25 липня 2021, 10:37 176

В Україні майже 300 нових COVID-хворих

25 липня 2021, 10:37 176
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу, 24 липня, виявили 286 нових випадків коронавірусу

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.

За добу в Україні госпіталізували 422 особи; летальних випадків - 12; одужало - 159 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 26 197 осіб, методом ІФА - 2 823 осіб, експрес-тестами - 10 386 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 248 450 осіб.

Нагадаємо, минулої доби на Львівщині підтвердили три випадки захворювання на коронавірус-"Дельта".

Також днями у Києві виявили шість випадків агресивного COVID-штаму "Дельта".

коронавірус Україна карантин хвороба МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua