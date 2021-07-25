В Україні майже 300 нових COVID-хворих

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В Україні за минулу добу, 24 липня, виявили 286 нових випадків коронавірусу

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.

За добу в Україні госпіталізували 422 особи; летальних випадків - 12; одужало - 159 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 26 197 осіб, методом ІФА - 2 823 осіб, експрес-тестами - 10 386 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.



За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 248 450 осіб.

Нагадаємо, минулої доби на Львівщині підтвердили три випадки захворювання на коронавірус-"Дельта".

Також днями у Києві виявили шість випадків агресивного COVID-штаму "Дельта".