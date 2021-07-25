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В Украине почти 300 новых COVID-больных
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25 июля 2021, 10:37 174

В Украине почти 300 новых COVID-больных

25 июля 2021, 10:37 174
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Фото из открытых источников
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В Украине за минувшие сутки, 24 июля, выявили 286 новых случаев коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

За сутки в Украине госпитализировали 422 человека; летальных исходов - 12; выздоровело - 159 человек. Протестировали по вчера методом ПЦР - 26 197 человек, методом ИФА - 2 823 человек, экспресс-тестами - 10 386 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 248 450 человек.

Напомним, за прошедшие сутки на Львовщине подтвердили три случая заболевания коронавирусом-"Дельта".

Также на днях в Киеве выявили шесть случаев агрессивного COVID-штамма "Дельта".

коронавирус Украина карантин болезнь Минздрав

 
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