В Украине почти 300 новых COVID-больных

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В Украине за минувшие сутки, 24 июля, выявили 286 новых случаев коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, пишет RegioNews.

За сутки в Украине госпитализировали 422 человека; летальных исходов - 12; выздоровело - 159 человек. Протестировали по вчера методом ПЦР - 26 197 человек, методом ИФА - 2 823 человек, экспресс-тестами - 10 386 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.



За все время пандемии в Украине заболело - 2 248 450 человек.

Напомним, за прошедшие сутки на Львовщине подтвердили три случая заболевания коронавирусом-"Дельта".

Также на днях в Киеве выявили шесть случаев агрессивного COVID-штамма "Дельта".