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24 липня 2021, 18:51 1464

У МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію: бланк можна завантажити навіть вдома

24 липня 2021, 18:51 1464
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я роз’яснило, як усі щеплені двома дозами антиковідної вакцини, доступної в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 у свого сімейного лікаря

Про це повідомило МОЗ на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У міністерстві кажуть, що лікар має роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайному білому папері формату А4. Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, в друкованому форматі або вручну. Бланк можна завантажити тут - https://bit.ly/svidoztvo

Не забудьте взяти з собою закордонний паспорт, адже до свідоцтва вноситимуть номер саме цього документа, а ваше ім’я латинкою має бути записане так само, як у паспорті, - йдеться в повідомленні.

Також користувачам нагадують, що отримавши свідоцтво, слід переконатися, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.

Як повідомлялося, раніше у МОЗ розповіли, чи можна українцям подорожувати до Європи з сертифікатом про вакцинацію.

Також міністр Ляшко запевняв, що вакцинація CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво.

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