В Минздраве объяснили, как получить международное свидетельство о вакцинации: бланк можно скачать даже дома

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Министерство здравоохранения разъяснило, как все привитые двумя дозами антиковидной вакцины, доступной в Украине, могут получить международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 у своего семейного врача

Об этом сообщил Минздрав на странице в Facebook, передает RegioNews.

В министерстве говорят, что врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной белой бумаге формата А4. Свидетельство надо заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную. Бланк можно скачать здесь - https://bit.ly/svidoztvo

Не забудьте взять с собой загранпаспорт, ведь свидетельства будут вносить номер именно этого документа, а ваше имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте, - говорится в сообщении.

Также пользователям напоминают, что получив свидетельство, следует убедиться, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

Как сообщалось, ранее в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации.

Также министр Ляшко уверял, что вакцинация CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство.