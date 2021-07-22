У Пенсійному фонді роз'яснили, як замінити паперову трудову книжку на електронну

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В Україні продовжується впровадження електронних трудових книжок і оформити документ у цифровому форматі може вже зараз будь-хто

Про це розповіла начальниця відділу формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем ГУ ПФУ в Київській області Олена Орлова в ефірі телеканалу "Дом", передає RegioNews.

Від 10 червня 2021 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів з обліку трудової діяльності в електронній формі.

Саме він передбачає скасування паперової трудової книжки. Це буде наповнення Реєстру застрахованих осіб, відповідно, відомості у нас і зараз наповнюються, з 2000 року, і триватимуть. Тобто, вся трудова діяльність, яка була до 2004 року, буде внесена в Реєстр застрахованих осіб, — пояснила фахівчиня.

За її словами, аби замінити паперовий документ на електронний, страхувальник повинен подати сканкопії трудової книжки на портал Пенсійного фонду України (ПФУ).

Наші співробітники оброблять це звернення. Відомості будуть в Реєстрі застрахованих осіб після виконання цього звернення. І видається на руки застрахованій особі ця паперова трудова книжка. Тільки за бажанням. Якщо найманий співробітник захоче продовжувати паперову, тоді буде у нього паперова. Зараз у нас взагалі триває наповнення Реєстру застрахованих осіб персоніфікованими відомостями, тому що вже подається звітність 2000 року, — пояснила представник ПФУ.

Вона зауважила, що користуватися електронним документом дуже зручно.

Нині вже не потрібне особисте звернення людини до Пенсійного фонду. Можна зайти в особистий кабінет на вебпорталі, скористатися кваліфікаційним електронним підписом і подати заяву на призначення пенсії. Можна буде подати будь-яку заяву онлайн, яка, наприклад, передбачає призначення, перерахунок, можна замовити будь-яку довідку. Також можна записатися в електронну чергу на відвідування Пенсійного фонду і не стояти в чергах, — зазначила Орлова.

Як повідомлялося, в Україні почав діяти закон про електронні трудові книжки. Починаючи з четверга, 10 червня, в Україні набрав чинності закон, яким запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі.

Ще 10 березня закон про електронні трудові книжки офіційно опублікували: головні положення. Закон був ухвалений 5 лютого 265 голосами народних депутатів.