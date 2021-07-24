Названы области, в которых абитуриенты подали больше всего заявлений в учреждения профтехобразования
Наибольший запрос на квалифицированных рабочих есть на Днепропетровщине, Львовщине, Донетчине, Харьковщине и Запорожье. Именно эти области имеют наибольшие объемы для набора поступающих по региональному заказу и, соответственно, большие бюджеты на подготовку учащихся в профтехах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Минобразования.
В министерстве утверждают, что в этом году учреждения профессионального образования имеют 105 тысяч 452 места для обучения по региональному заказу и 12 тысяч 150 – по государственному. Сейчас собрано 44% и 46% заявлений на вступление на соответствующие места. Об этом сообщает директорат профессионального образования Министерства образования и науки Украины 23 июля по результатам обработки оперативного отчета о приеме в учреждения профобразования.
Вступительная кампания в учреждения началась в июне, когда школьники начали получать свидетельства о базовом или полном общем среднем образовании. Поскольку профтехи имеют определенную автономию в определении продолжительности вступительной кампании, каждое заведение самостоятельно определяло график и критерии приема абитуриентов.
Сейчас мы имеем более успешный набор в учебные заведения по сравнению с прошлым годом. К примеру, в этот же период в прошлом году мы имели лишь 33% заявлений от ожидаемого количества. Сейчас этот показатель выше на 11%. Мы ориентируемся на сбор заявлений именно по региональному заказу, поскольку они составляют почти 90% бюджетных мест в профтехах, поэтому является наиболее показательным для анализа динамики вступительной кампании, – отметил заместитель Министра образования и науки Игорь Гарбарук.
Больше всего заявлений для зачисления по региональному заказу подали поступающие таких регионов:
г. Киев (2 тыс. 976 заявлений, 62% от запланированного количества);
Винниччина (2 тыс. 396 заявлений, 49%);
Запорожье (2 тыс. 480 заявлений, 49%);
Харьковщина (2 тыс. 657 заявлений, 48%);
Львовщина (2 тыс. 837 заявлений, 31%).
Больше всего заявлений на поступление по государственному заказу подали в таких регионах:
Запорожье (790 заявлений, 100% от запланированного количества)
Одесщина (457 заявлений, 82%);
Донетчина (551 заявление, 58%);
Полтавщина (362 заявления, 51%);
Днепропетровщина (538 заявлений; 43%).
Как сообщалось, по данным МОН, украинские абитуриенты чаще всего хотят поступить на филологию и право.