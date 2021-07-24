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24 июля 2021, 14:18 584

Названы области, в которых абитуриенты подали больше всего заявлений в учреждения профтехобразования

24 июля 2021, 14:18 584
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Фото из открытых источников
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Наибольший запрос на квалифицированных рабочих есть на Днепропетровщине, Львовщине, Донетчине, Харьковщине и Запорожье. Именно эти области имеют наибольшие объемы для набора поступающих по региональному заказу и, соответственно, большие бюджеты на подготовку учащихся в профтехах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Минобразования.

В министерстве утверждают, что в этом году учреждения профессионального образования имеют 105 тысяч 452 места для обучения по региональному заказу и 12 тысяч 150 – по государственному. Сейчас собрано 44% и 46% заявлений на вступление на соответствующие места. Об этом сообщает директорат профессионального образования Министерства образования и науки Украины 23 июля по результатам обработки оперативного отчета о приеме в учреждения профобразования.

Вступительная кампания в учреждения началась в июне, когда школьники начали получать свидетельства о базовом или полном общем среднем образовании. Поскольку профтехи имеют определенную автономию в определении продолжительности вступительной кампании, каждое заведение самостоятельно определяло график и критерии приема абитуриентов.

Сейчас мы имеем более успешный набор в учебные заведения по сравнению с прошлым годом. К примеру, в этот же период в прошлом году мы имели лишь 33% заявлений от ожидаемого количества. Сейчас этот показатель выше на 11%. Мы ориентируемся на сбор заявлений именно по региональному заказу, поскольку они составляют почти 90% бюджетных мест в профтехах, поэтому является наиболее показательным для анализа динамики вступительной кампании, – отметил заместитель Министра образования и науки Игорь Гарбарук.

Больше всего заявлений для зачисления по региональному заказу подали поступающие таких регионов:

г. Киев (2 тыс. 976 заявлений, 62% от запланированного количества);

Винниччина (2 тыс. 396 заявлений, 49%);

Запорожье (2 тыс. 480 заявлений, 49%);

Харьковщина (2 тыс. 657 заявлений, 48%);

Львовщина (2 тыс. 837 заявлений, 31%).

Больше всего заявлений на поступление по государственному заказу подали в таких регионах:

Запорожье (790 заявлений, 100% от запланированного количества)

Одесщина (457 заявлений, 82%);

Донетчина (551 заявление, 58%);

Полтавщина (362 заявления, 51%);

Днепропетровщина (538 заявлений; 43%).

Как сообщалось, по данным МОН, украинские абитуриенты чаще всего хотят поступить на филологию и право.

Также вчера завершился прием заявлений и документов для поступления на бакалавриат и магистратуру.

заявление Минобразования абитуриент вступительная кампания профобразование

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