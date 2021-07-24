Более 3 млн украинских граждан получили прививки от COVID-19

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От начала вакцинальной кампании привито 3 010 140 человек первой дозой вакцины, всего проведено 4 691 872 прививки

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В Украине за минувшие сутки, 23 июля, сделали 152 675 прививок от коронавируса.

За сутки 23 июля 2021 года привито 152 675 людей. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированные - 62 603 человека, - отмечается в сообщении.

По информации Минздрава, в течение суток работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививки, 267 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 3 010 140 человек, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 681 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 691 872 прививки.

Как сообщалось, за сутки 23 июля 2021 года в Украине зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них детей – 51, медработников – 20.

Также на Буковине мужчина потерял сознание после вакцинации от COVID-19. В Черновицкой области после вакцинации против коронавируса потерял сознание 51-летний мужчина.