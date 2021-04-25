Зеленський здійснив кадрові ротації в СБУ на Київщині
Керівником СБУ на Київщині став колишній посадовець з Прикарпаття
Керівником СБУ на Київщині став колишній посадовець з Прикарпаття
Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області - ним став Сергій Заяць.
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі президента.
Указ про призначення нового керівника дійсний відучора. Також іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Олега Головаша.
Відомо, що Сергій Заяць раніше був начальником управління СБУ в Івано-Франківській області. Після переведення його до столиці, на Івано-Франківщині призначили Віктора Назарука.
Нагадаємо, 15 квітня Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Очільник Херсонщини Козир: свій серед чужих