10:41  25 квітня
В Україні майже 8 тисяч нових хворих: найбільше на Дніпропетровщині та Харківщині
14:35  24 квітня
Одещина відзавтра переходить з "червоної" у "жовту" зону карантину
10:09  25 квітня
Доба на Донбасі пройшла без втрат: бойовики гатили з гранатометів та кулеметів
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2021, 11:39 30

Зеленський здійснив кадрові ротації в СБУ на Київщині

25 квітня 2021, 11:39 30
Читайте также на русском языке
Керівником СБУ на Київщині став колишній посадовець з Прикарпаття
Керівником СБУ на Київщині став колишній посадовець з Прикарпаття
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області - ним став Сергій Заяць.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі президента.

Указ про призначення нового керівника дійсний відучора. Також іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Олега Головаша.

Відомо, що Сергій Заяць раніше був начальником управління СБУ в Івано-Франківській області. Після переведення його до столиці, на Івано-Франківщині призначили Віктора Назарука.

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Володимир Зеленський СБУ область указ документ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Очільник Херсонщини Козир: свій серед чужих
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram