Зеленський здійснив кадрові ротації в СБУ на Київщині

Керівником СБУ на Київщині став колишній посадовець з Прикарпаття

Керівником СБУ на Київщині став колишній посадовець з Прикарпаття

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області - ним став Сергій Заяць.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі президента.

Указ про призначення нового керівника дійсний відучора. Також іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Олега Головаша.

Відомо, що Сергій Заяць раніше був начальником управління СБУ в Івано-Франківській області. Після переведення його до столиці, на Івано-Франківщині призначили Віктора Назарука.

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації.