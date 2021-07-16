Кинулася під потяг: на Одещині жінка вкоротила собі віку
У п'ятницю, 16 липня, близько сьомої години ранку на станції Усатове в Одеському районі жінку збив потяг
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Одеської області.
Від отриманих травм потерпіла, особа якої наразі встановлюється, загинула на місці.
Зі слів машиніста, побачивши поряд з коліями жінку, він подав звуковий сигнал і та відійшла вбік. Та щойно потяг наблизився, вона кинулася під нього.
Обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, днями на Чернігівщині потяг збив людину.
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