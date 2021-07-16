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16 липня 2021, 12:36 137

Кинулася під потяг: на Одещині жінка вкоротила собі віку

16 липня 2021, 12:36 137
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Фото з відкритих джерел
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У п'ятницю, 16 липня, близько сьомої години ранку на станції Усатове в Одеському районі жінку збив потяг

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Одеської області.

Від отриманих травм потерпіла, особа якої наразі встановлюється, загинула на місці.

Зі слів машиніста, побачивши поряд з коліями жінку, він подав звуковий сигнал і та відійшла вбік. Та щойно потяг наблизився, вона кинулася під нього.

Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, днями на Чернігівщині потяг збив людину.

Україна Одеса поїзд поліція самоубивство

 
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