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20 липня 2021, 18:05 174

СБУ знайшла схрон зі снарядами в колишньому окопі бойовиків

20 липня 2021, 18:05 174
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Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України виявила на Луганщині схрон із артснарядами в колишньому окопі бойовиків

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби.

Зазначається, що схованка знаходилася поблизу одного із селищ у Щастинському районі Луганської області.

Під час огляду правоохоронці виявили:

• 116 артилерійських снарядів;

• 26 ручних гранат Ф-1 і РГД-5;

• 13 запалів УЗРГМ-2.

16 липня СБУ знайшла схрон бойовиків "Л\ДНР" для диверсій та тайник зі зброєю поблизу аеропорту "Запоріжжя"

СБУ бойовики Луганщина снаряди Граната

 
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