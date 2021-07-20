СБУ знайшла схрон зі снарядами в колишньому окопі бойовиків
Служба безпеки України виявила на Луганщині схрон із артснарядами в колишньому окопі бойовиків
Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби.
Зазначається, що схованка знаходилася поблизу одного із селищ у Щастинському районі Луганської області.
Під час огляду правоохоронці виявили:
• 116 артилерійських снарядів;
• 26 ручних гранат Ф-1 і РГД-5;
• 13 запалів УЗРГМ-2.
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