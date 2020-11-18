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18 листопада 2020, 12:19 99

У Чернівцях депутати підтримали заборону на продаж алкоголю у нічний час

18 листопада 2020, 12:19 99
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Заборона почне діяти через три місяці, з 1 січня 2021 року
Заборона почне діяти через три місяці, з 1 січня 2021 року
Фото: з відкритих джерел
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У Чернівцях депутати міської ради вирішили заборонити продаж алкогольних напоїв в магазинах у нічний час. Алкоголь не можна буде продавати з 22:00 до 08:00 ранку.

Рішення було прийняте на черговій сесії міської ради 22 голосами депутатів, передає RegioNews.

Обмежать продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива (крім безалкогольного) суб’єктам господарювання (крім тих, що здійснюють діяльність у закладах ресторанного господарства) з 22:00 до 08:00 на території міста", - йдеться у повідомленні.

Крім того, проєкт рішення передбачає доручення Чернівецькому відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та Управлінню патрульної поліції в Чернівецькій області вживати заходи щодо забезпечення виконання вимог даного рішення у межах повноважень визначених чинним законодавством України.

Раніше повідомлялось, що у Чернівцях у вихідні не працюватиме один з найбільших ринків України.

Чернівці алкоголь заборона Постанова депутати
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