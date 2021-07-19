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В Україні зафіксували менш ніж 200 нових COVID-випадків
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19 липня 2021, 08:31 3

В Україні зафіксували менш ніж 200 нових COVID-випадків

19 липня 2021, 08:31 3
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Фото з відкритих джерел
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В Україні виявили 18 липня 182 нових випадки коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 307 осіб, померли п'ятеро пацієнтів, одужали 187 осіб.

За добу протестували методом ПЛР - 9 587 осіб, методом ІФА - 1 613 осіб, експрес-тестами - 5 770 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

Нагадаємо, раніше у РНБО заявили, що в Україні найближчим часом можуть посилити карантин.

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