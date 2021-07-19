В Україні зафіксували менш ніж 200 нових COVID-випадків
В Україні виявили 18 липня 182 нових випадки коронавірусу
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 307 осіб, померли п'ятеро пацієнтів, одужали 187 осіб.
За добу протестували методом ПЛР - 9 587 осіб, методом ІФА - 1 613 осіб, експрес-тестами - 5 770 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
Нагадаємо, раніше у РНБО заявили, що в Україні найближчим часом можуть посилити карантин.
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