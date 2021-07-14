В Україні ще у двох людей виявили штам коронавірусу "Дельта"

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В Україні захворювання на новий штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох мешканців Закарпаття

Про це повідомило видання Mukachevo.net, пише RegioNews.

Відомо, що ці люди нещодавно повернулися з Росії. Одна з хворих - вагітна жінка.

Як повідомив журналістам головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, результати аналізів були отримані сьогодні, 14 липня.

"24 липня ми відправляли аналізи людей, у яких підозрювали "Дельта"-штам на Київ, а Київ - на дослідження в Європейську лабораторію. Два результати прийшли позитивні",- сказав він.

Поляк також розповів, що одна з жінок - вагітна, вона перебувала у реанімаційному відділенні протягом більш ніж 2 тижнів. Наразі вона виписана і перебуває вдома.

Нагадаємо, раніше вчені спрогнозували COVID-ситуацію в Україні до кінця липня.