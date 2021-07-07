На Львівщині люди масово потруїлися в ресторані

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У Львівській області отруїлись 17 людей, з них шестеро - діти

Про це повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко, пише RegioNews.

У Львівську обласну інфекційну лікарню забрали вже 17 людей із діагнозами "гостра кишкова інфекція" та "харчова токсикоінфекція". Серед постраждалих - шестеро дітей віком 3, 5-8 та 17 років.

Постраждалі харчувались у ресторані "Панський книш" в смт Куликів, що неподалік Львова. Загалом в цей день на святковому заході їли 28 людей. Що саме стало причиною масового отруєння, наразі ще не відомо.

Нагадаємо, днями через отруєння на Вінниччині до лікарні потрапили 17 людей.