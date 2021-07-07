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07 липня 2021, 15:46 968

На Львівщині люди масово потруїлися в ресторані

07 липня 2021, 15:46 968
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Фото з відкритих джерел
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У Львівській області отруїлись 17 людей, з них шестеро - діти

Про це повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко, пише RegioNews.

У Львівську обласну інфекційну лікарню забрали вже 17 людей із діагнозами "гостра кишкова інфекція" та "харчова токсикоінфекція". Серед постраждалих - шестеро дітей віком 3, 5-8 та 17 років.

Постраждалі харчувались у ресторані "Панський книш" в смт Куликів, що неподалік Львова. Загалом в цей день на святковому заході їли 28 людей. Що саме стало причиною масового отруєння, наразі ще не відомо.

Нагадаємо, днями через отруєння на Вінниччині до лікарні потрапили 17 людей.

Україна Львів отруєння ресторан Львівська область

 
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