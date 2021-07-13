Усі прокатники у Києві обмежили швидкість електросамокатів до 20 км\год

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Усі сім операторів прокату електросамокатів Києва вже знизили граничну швидкість до 20 км/год.

Про це пише Regionews з посиланням на телеграм заступника голови КМДА Костянтина Усова.

"У рамках Меморандуму, підписаного між КМДА та операторами прокату електросамокатів у Києві, ми заклали низку обмежень, які мають допомогти підвищити безпеку киян при пересуванні вулицями міста. Одним із основних було обмеження максимальної швидкості з 35 км/год до 20 км/год. Станом на 13 липня всі оператори цю вимогу виконали", – заявив Костянтин Усов.

Він уточнив, що чотири оператори з семи повноцінно ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год та зони повної заборони руху.

Усов також повідомив, що оператори вже частково промаркували самокати номерними знаками. Номери наносяться з обох сторін труби керма у форматі "літера і 4 цифри", і кожен з операторів має свої унікальні серії: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

"Час повної імплементації всіх обмежень триватиме близько місяця з дати підписання Меморандуму, оскільки на технологічне виконання деяких із них потрібно більше часу, а деякі навіть потребують зміни бізнес-моделі", - додав чиновник..

24 червня Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Серед головних обмежень – зменшення максимальної швидкості, запровадження зон заборони пересування та залишення самокатів, упорядкування точок ранкового старту, маркування кожного самокату, страхування користувачів, а також надання операторами даних, необхідних для контролю якості послуг прокату.