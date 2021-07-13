Суд визнав електросамокат транспортним засобом та оштрафував водія на 127 тисяч гривень
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя визнав електросамокат транспортним засобом та оштрафував його водія на 127 тисяч гривень за наїзд на пішохода
Про це пише Regionews з посиланням на видання "Я і Закон"
Суд визнав електросамокат транспортним засобом, оскільки це засіб, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.
При цьому, відповідно до п. 11.13 Правил дорожнього руху, рух транспортних засобів тротуарами і пішохідними доріжками – забороняється.
Крім цього суд ухвалив обвинувальний вирок та визнав водія самоката винним в порушенні чинних правил на транспорті (ст. 291 Кримінального кодексу України). Він отримав 1 рік умовно.
Окрім цього, суд частково задовольнив цивільний позов та стягнув з обвинуваченого:
102 тис. гривень матеріальної шкоди;
23 тис. гривень моральної шкоди;
2 тис. гривень витрат на правничу допомогу.
Згідно з вироком суду, в червні 2020 року, водій електросамоката "Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365" по тротуару, скоїла наїзд на пішохода.
В результаті зіткнення потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт щодо регулювання використання самокатів. Водночас 24 червня КМДА та оператори послуг прокату електросамокатів столиці підписали меморандум, який регулює їх безпечне використання в місті