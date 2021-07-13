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13 липня 2021, 14:35 795

Суд визнав електросамокат транспортним засобом та оштрафував водія на 127 тисяч гривень

13 липня 2021, 14:35 795
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Шевченківський районний суд м. Запоріжжя визнав електросамокат транспортним засобом та оштрафував його водія на 127 тисяч гривень за наїзд на пішохода

Про це пише Regionews з посиланням на видання "Я і Закон"

Суд визнав електросамокат транспортним засобом, оскільки це засіб, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

При цьому, відповідно до п. 11.13 Правил дорожнього руху, рух транспортних засобів тротуарами і пішохідними доріжками – забороняється.

Крім цього суд ухвалив обвинувальний вирок та визнав водія самоката винним в порушенні чинних правил на транспорті (ст. 291 Кримінального кодексу України). Він отримав 1 рік умовно.

Окрім цього, суд частково задовольнив цивільний позов та стягнув з обвинуваченого:

102 тис. гривень матеріальної шкоди;

23 тис. гривень моральної шкоди;

2 тис. гривень витрат на правничу допомогу.

Згідно з вироком суду, в червні 2020 року, водій електросамоката "Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365" по тротуару, скоїла наїзд на пішохода.

В результаті зіткнення потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт щодо регулювання використання самокатів. Водночас 24 червня КМДА та оператори послуг прокату електросамокатів столиці підписали меморандум, який регулює їх безпечне використання в місті

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