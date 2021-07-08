У Києві судитимуть злочинців, які продавали підроблені паспорти країн ЄС

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Злочинна група протягом кількох років виготовляла підроблені паспорти країн Європейського Союзу, а потім збувала їх громадянам. Тепер злочинцям загрожує до 12 років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Зокрема, працівники Територіального управління ДБР Києва завершили досудове розслідування стосовно членів організованої групи, які підробляли та продавали паспорти країн Європейського Союзу (ID-картки).

Установлено, що мешканець Чернівецької області створив організовану групу, до якої залучив трьох своїх родичів та друзів. Протягом 2017-2018 років вони створювали базу замовників та потенційних клієнтів, а також закуповували необхідну техніку. Зловмисники позиціонували себе як приватне підприємство, яке начебто виступає офіційним посередником між фізичними особами та державними структурами з надання паспортів Євросоюзу.

Вони запевняли покупців, що придбані ними паспорти є оригінальними документами та можуть використовуватись для офіційного працевлаштування в країнах ЄС. Угрупованню допомагав поліцейський, який шукав клієнтів та отримував за це відсоток від прибутку.

Вартість послуги складала від 90 до 220 євро, в залежності від строків виконання замовлення та обраної країни. Організована група діяла з травня 2018 року і до моменту їх затримання працівниками Державного бюро розслідувань у червні 2020 року. У разі доведення вини у суді їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Матеріали досудового розслідування стосовно правоохоронця виділено в окреме кримінальне провадження. Раніше йому повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, українцям радять долучитися до виявлення чиновників, які мають незаконні доходи. Для цього потрібно звернутися у відповідні органи.