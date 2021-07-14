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Доба в ООС: 10 обстрілів бойовиками, двох україських бійців поранено
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14 липня 2021, 18:42 102

Доба в ООС: 10 обстрілів бойовиками, двох україських бійців поранено

14 липня 2021, 18:42 102
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Піски ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру.

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120-го калібру.

У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

А неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Після надання медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – важкий, - повідомляють у штабі.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, на Луганщині, зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 113 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, уранці стало відомо, що за попередню добу в ООС бойовики вбили одного та поранили сімох наших захисників.

ООС Донбас обстріли війна бойовики окупанти

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