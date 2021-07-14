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Сутки в ООС: 10 обстрелов боевиками, двое украинских бойцов ранены
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14 июля 2021, 18:42 61

Сутки в ООС: 10 обстрелов боевиками, двое украинских бойцов ранены

14 июля 2021, 18:42 61
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Фото из открытых источников
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С начала этих суток зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Неподалеку от населенного пункта Луганское противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле поселка Пески враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевка российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.

Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

Возле Красногоровки вражеские войска применили минометы 120-го калибра.

В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

А неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого удовлетворительное, другого – тяжелое, - сообщают в штабе.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Также пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 113 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, утром стало известно, что за предыдущие сутки в ООС боевики убили одного и ранили семерых наших защитников.

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