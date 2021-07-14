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14 июля 2021, 13:56 103

В Украине с 2022 года появится ветеранский фонд

14 июля 2021, 13:56 103
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров на заседании 14 июля принял решение об учреждении Украинского ветеранского фонда, который должен заработать с 2022 года

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

По его словам, это решение позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в частности ветеранского бизнеса.

"Новосозданный фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, которые направлены на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности", — отметил глава Кабмина.

Напомним, ранее правительство приняло решение о повышении пенсий военным.

Украина

 
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