В Украине с 2022 года появится ветеранский фонд
Кабинет министров на заседании 14 июля принял решение об учреждении Украинского ветеранского фонда, который должен заработать с 2022 года
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.
По его словам, это решение позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в частности ветеранского бизнеса.
"Новосозданный фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, которые направлены на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности", — отметил глава Кабмина.
Напомним, ранее правительство приняло решение о повышении пенсий военным.