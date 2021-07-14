У Києві з 14 липня не діють паперові квитки у транспорті
У столиці з 14 липня скасували паперові проїздні квитки в громадському транспорті
Як повідомили у пресслужбі Київської міськадміністрації, місто перейшло на електронні квитки, пише RegioNews.
"Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Із 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки", - зазначили у КМДА.
Наголошується, що для того, щоб скористатись громадським транспортом, можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:
- T-кіосках;
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- терміналах Easy Pay;
- на станціях Київського метрополітену;
- у застосунку Київ Цифровий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві від 1 серпня подекуди обмежать рух авто до 20-30 км/год.
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