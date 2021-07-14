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14 липня 2021, 09:01 842

У Києві з 14 липня не діють паперові квитки у транспорті

14 липня 2021, 09:01 842
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Фото з відкритих джерел
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У столиці з 14 липня скасували паперові проїздні квитки в громадському транспорті

Як повідомили у пресслужбі Київської міськадміністрації, місто перейшло на електронні квитки, пише RegioNews.

"Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Із 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки", - зазначили у КМДА.

Наголошується, що для того, щоб скористатись громадським транспортом, можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

  • T-кіосках;
  • терміналах самообслуговування е-квитка;
  • терміналах Easy Pay;
  • на станціях Київського метрополітену;
  • у застосунку Київ Цифровий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві від 1 серпня подекуди обмежать рух авто до 20-30 км/год.

Україна Київ транспорт квитки Столиця

 
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