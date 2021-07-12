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12 июля 2021, 15:32 125

Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку

12 июля 2021, 15:32 125
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Фото из открытых источников
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Украинцы по состоянию на конец марта 2021 года задолжали за коммунальные услуги 68,9 млрд гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 мая долги украинцев составили:

  • за поставки и распределение природного газа - 26,0 млрд гривен;
  • за поставки тепловой энергии и горячей воды - 22,7 млрд гривен;
  • за централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,3 млрд гривен;
  • за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд гривен;
  • за обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен;
  • за поставки и распределение электрической энергии - 7,3 млрд гривен.

Напомним, 11 июня Кабмин внес в Раду законопроект о монетизации льгот за проезд и коммуналку.

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