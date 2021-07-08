Україна має домовленості про поставки достатньо вакцини для щеплення всіх українців, - Шмигаль

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Шмигаль запевнив, що є домовленість про постачання вакцин для всіх українців

Про це він заявив у інтерв'ю литовському виданню LRT, переклад якого опублікований на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Пандемія сильно вдарила по багатьох країнах світу, не тільки по Україні. Велика кількість країн стикнулися з проблемою щодо забезпеченості вакцин, і основна маса виробників просто не встигала забезпечити міжнародний попит. Наразі ситуація виглядає інакше. Завдяки злагодженій роботі Президента України, уряду, а також за підтримки міжнародних партнерів, у тому числі завдяки механізму COVAX, Україна має домовленості на поставки достатньої кількості безпечних вакцин, яких вистачить усім українцям, - зазначив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що в Україні вакцинальна кампанія стабільно набирає обертів, постійно розширюється мережа центрів вакцинації, і все більше людей мають бажання вакцинуватися.

Прем'єр-міністр подякував країнам та організаціям, хто надавав та продовжує надавати підтримку Україні у питанні забезпеченості вакцинами, у тому числі й Литві за надання 100 тисяч доз вакцини.

Як повідомлялося, станом на сьогодні мільйон українців повністю щеплено проти COVID.