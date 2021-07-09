Доба в ООС: шість обстрілів з боку окупантів
В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 липня, зафіксовано 6 обстрілів з боку російських окупантів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає, - повідомляють у штабі.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, оприлюднили ім'я загиблого вчора на Донбасі військового - він з Сумщини. Загиблий учора в результаті вогню ворожого снайпера на Донбасі боєць був заступником командира бойової машини взводу механізованої роти військової частини А4532.