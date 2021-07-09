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Доба в ООС: шість обстрілів з боку окупантів
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09 липня 2021, 18:12 7

Доба в ООС: шість обстрілів з боку окупантів

09 липня 2021, 18:12 7
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Фото з відкритих джерел
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В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 липня, зафіксовано 6 обстрілів з боку російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає, - повідомляють у штабі.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, оприлюднили ім'я загиблого вчора на Донбасі військового - він з Сумщини. Загиблий учора в результаті вогню ворожого снайпера на Донбасі боєць був заступником командира бойової машини взводу механізованої роти військової частини А4532.

Донбас ООС війна обстріли окупанти

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