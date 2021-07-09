Сутки в ООС: шесть обстрелов со стороны оккупантов

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В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 9 июля, зафиксировано 6 обстрелов со стороны российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалёку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет, - сообщают в штабе.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, обнародовали имя погибшего вчера на Донбассе военного - он из Сумщины. Погибший вчера в результате огня вражеского снайпера на Донбассе боец был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532.