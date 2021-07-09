Сутки в ООС: шесть обстрелов со стороны оккупантов
В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 9 июля, зафиксировано 6 обстрелов со стороны российских оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Неподалёку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет, - сообщают в штабе.
На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли ответный огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, обнародовали имя погибшего вчера на Донбассе военного - он из Сумщины. Погибший вчера в результате огня вражеского снайпера на Донбассе боец был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532.