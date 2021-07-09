13:11  09 июля
В Киеве из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов
11:49  09 июля
С начала июля на водоемах погибли 10 детей и 55 взрослых
18:12  09 июля
Сутки в ООС: шесть обстрелов со стороны оккупантов
UA | RU
UA | RU
09 июля 2021, 18:12 8

Сутки в ООС: шесть обстрелов со стороны оккупантов

09 июля 2021, 18:12 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 9 июля, зафиксировано 6 обстрелов со стороны российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалёку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершил обстрел из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет, - сообщают в штабе.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, обнародовали имя погибшего вчера на Донбассе военного - он из Сумщины. Погибший вчера в результате огня вражеского снайпера на Донбассе боец был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532.

Донбасс ООС война обстрелы оккупанты

В Днепре разоблачили группу компаний, которые незаконно поставляли военные товары в РФ
07 июля 2021, 12:04
Российская сторона сорвала консультации в политической рабочей группе ТКГ - Гармаш
06 июля 2021, 17:24
Разумков подписал закон об отмене штрафов за нарушение выезда из ОРДЛО
05 июля 2021, 14:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram