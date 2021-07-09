Оприлюднили ім'я загиблого вчора на Донбасі військового - він з Сумщини
Загиблий учора в результаті вогню ворожого снайпера на Донбасі боєць був заступником командира бойової машини взводу механізованої роти військової частини А4532
Про це повідомляє 58 ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook, передає RegioNews.
Сержант Євгеній Курасов отримав смертельне поранення поблизу населеного пункту Піски. Загиблий військовослужбовець був родом із села Локня, що в Сумській області.
З сумом повідомляємо рідним, близьким та бойовим товаришам про втрату нашого побратима... Вдома 24-х річного військовослужбовця чекала дружина з дитиною, - додали в бригаді.
Як повідомлялося, на Донбасі від ворожого вогню загинув український захисник. Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.