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09 липня 2021, 17:39 850

Оприлюднили ім'я загиблого вчора на Донбасі військового - він з Сумщини

09 липня 2021, 17:39 850
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Фото Facebook Євгенія Курасова
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Загиблий учора в результаті вогню ворожого снайпера на Донбасі боєць був заступником командира бойової машини взводу механізованої роти військової частини А4532

Про це повідомляє 58 ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook, передає RegioNews.

Сержант Євгеній Курасов отримав смертельне поранення поблизу населеного пункту Піски. Загиблий військовослужбовець був родом із села Локня, що в Сумській області.

З сумом повідомляємо рідним, близьким та бойовим товаришам про втрату нашого побратима... Вдома 24-х річного військовослужбовця чекала дружина з дитиною, - додали в бригаді.

Як повідомлялося, на Донбасі від ворожого вогню загинув український захисник. Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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