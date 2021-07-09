Оприлюднили ім'я загиблого вчора на Донбасі військового - він з Сумщини

Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук

07 липня 2021

Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції

Президент, як і вимагає закон, відповів на петицію щодо звільнення Татарова. Але відповів так, що ні в кого не лишилося сумнівів – ні у продовженні роботи цього одіозного заступника голови ОП на Банко...