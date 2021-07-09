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На Донбассе от вражеского огня погиб украинский защитник
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09 июля 2021, 17:39 172

Обнародовали имя погибшего вчера на Донбассе военного - он из Сумщины

09 июля 2021, 17:39 172
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Фото Faacebook Евгения Курасова
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Погибший вчера в результате огня вражеского снайпера на Донбассе боец был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532

Об этом сообщает 58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского в Facebook, передает RegioNews.

Сержант Евгений Курасов получил смертельное ранение вблизи населенного пункта Пески. Погибший военнослужащий был родом из села Локня, что в Сумской области.

С грустью сообщаем родным, близким и боевым товарищам о потере нашего побратима... Дома 24-х летнего военнослужащего ждала жена с ребенком, - добавили в бригаде.

Как сообщалось, на Донбассе от вражеского огня погиб украинский защитник. За прошедшие сутки, 8 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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