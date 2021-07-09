Обнародовали имя погибшего вчера на Донбассе военного - он из Сумщины
Погибший вчера в результате огня вражеского снайпера на Донбассе боец был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532
Об этом сообщает 58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского в Facebook, передает RegioNews.
Сержант Евгений Курасов получил смертельное ранение вблизи населенного пункта Пески. Погибший военнослужащий был родом из села Локня, что в Сумской области.
С грустью сообщаем родным, близким и боевым товарищам о потере нашего побратима... Дома 24-х летнего военнослужащего ждала жена с ребенком, - добавили в бригаде.
Как сообщалось, на Донбассе от вражеского огня погиб украинский защитник. За прошедшие сутки, 8 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.