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COVID в Україні: за добу виявили 244 нових випадків
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05 липня 2021, 08:52 14

COVID в Україні: за добу виявили 244 нових випадків

05 липня 2021, 08:52 14
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 4 липня COVID-19 діагностували у 244 осіб, зафіксовано 14 летальних випадків, 333 людини госпіталізували, 419 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 4 липня - 5 дітей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-9 889 осіб, методом ІФА - 1 712 осіб, експрес-тестами - 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 237 823 людини, одужала 2 171 601 людина, летальних випадків - 52 484.

Нагадаємо, що в Україні за 3 липня коронавірус виявили у майже 400 хворих.

коронавірус ушпиталення МОЗ медики пандемія

 
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