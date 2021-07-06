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В Украине за сутки выявили еще 540 новых больных COVID
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06 июля 2021, 08:56 80

В Украине за сутки выявили еще 540 новых больных COVID

06 июля 2021, 08:56 80
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки 5 июля в Украине зафиксировано 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 26 - у детей

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет RegioNews.

В больницы были госпитализировали 266 человек, умерло 20 больной, выздоровели 1 086 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 20 151 человек;
  • методом ИФА – 8 271 человека;
  • экспресс-тестами – 12 095 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 238 364 человека, из них 2 172 687 выздоровели, летальных исходов - 52 504.

Напомним, за 4 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 244 человек, зафиксировано 14 летальных случаев.

коронавирус госпитализация Минздрав медики пандемия

 
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