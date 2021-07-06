В Украине за сутки выявили еще 540 новых больных COVID
За прошедшие сутки 5 июля в Украине зафиксировано 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 26 - у детей
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет RegioNews.
В больницы были госпитализировали 266 человек, умерло 20 больной, выздоровели 1 086 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 20 151 человек;
- методом ИФА – 8 271 человека;
- экспресс-тестами – 12 095 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 238 364 человека, из них 2 172 687 выздоровели, летальных исходов - 52 504.
Напомним, за 4 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 244 человек, зафиксировано 14 летальных случаев.
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