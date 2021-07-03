У Запоріжжі відбулось відключення електроенергії у лікарні із COVID-хворими
Допомога рятувальних служб знадобилася у КНП "Міська лікарня № 7", що знаходиться у Запоріжжі на вулиці Привокзальній: там сталося аварійне відключення від електропостачання
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
У медичному закладі на лікуванні знаходяться 77 хворих, 27 з яких знаходяться в інфекційно-ковідному відділенні, інші 50 хворих знаходяться в палатах стаціонару",- йдеться у повідомленні.
Через аварійне відключення ніхто із персоналу та пацієнтів закладу не постраждав.
Проводяться роботи з відновлення електропостачання в лікарні. Наразі доступ до електроенергії забезпечено за допомогою електрогенератора.
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