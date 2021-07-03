У Запоріжжі відбулось відключення електроенергії у лікарні із COVID-хворими

Фото: ДСНС

Допомога рятувальних служб знадобилася у КНП "Міська лікарня № 7", що знаходиться у Запоріжжі на вулиці Привокзальній: там сталося аварійне відключення від електропостачання

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У медичному закладі на лікуванні знаходяться 77 хворих, 27 з яких знаходяться в інфекційно-ковідному відділенні, інші 50 хворих знаходяться в палатах стаціонару",- йдеться у повідомленні.

Через аварійне відключення ніхто із персоналу та пацієнтів закладу не постраждав.

Проводяться роботи з відновлення електропостачання в лікарні. Наразі доступ до електроенергії забезпечено за допомогою електрогенератора.

Раніше повідомлялось, що негода на Львівщині спричинила пожежу в будинку й зірвала дах школи.