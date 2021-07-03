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03 липня 2021, 18:46 189

У Запоріжжі відбулось відключення електроенергії у лікарні із COVID-хворими

03 липня 2021, 18:46 189
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Фото: ДСНС
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Допомога рятувальних служб знадобилася у КНП "Міська лікарня № 7", що знаходиться у Запоріжжі на вулиці Привокзальній: там сталося аварійне відключення від електропостачання

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У медичному закладі на лікуванні знаходяться 77 хворих, 27 з яких знаходяться в інфекційно-ковідному відділенні, інші 50 хворих знаходяться в палатах стаціонару",- йдеться у повідомленні.

Через аварійне відключення ніхто із персоналу та пацієнтів закладу не постраждав.

Проводяться роботи з відновлення електропостачання в лікарні. Наразі доступ до електроенергії забезпечено за допомогою електрогенератора.

Раніше повідомлялось, що негода на Львівщині спричинила пожежу в будинку й зірвала дах школи.

лікарня коронавірус електрика медики рятувальники

 
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