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30 червня 2021, 16:47 291

У двох областях знайшли пам'ятники Леніну, які досі не знесли

30 червня 2021, 16:47 291
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Фото з відкритих джерел
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В Україні знайшли ще три пам'ятники Володимиру Леніну, які мають бути знесені згідно з законом про декомунізацію

Про це LB.ua розповів активіст та засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков, пише RegioNews.

Два з них стоять у Хмельницькій області: в селах Кізя та Мілівці, а третій – у селі Ковалівка Вінницької області.

"Щоразу, як ми думаємо, що демонтували всі пам'ятники Леніну, патріоти скидають ще декілька фотографій пам'ятників, які чиновники чомусь не бачать і не демонтують", – розповів Поздняков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Полтавою досі стоїть пам’ятник диктатору Леніну.

Україна Вінницька область декомунізация Ленін пам'ятник

 
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