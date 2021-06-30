У двох областях знайшли пам'ятники Леніну, які досі не знесли
В Україні знайшли ще три пам'ятники Володимиру Леніну, які мають бути знесені згідно з законом про декомунізацію
Про це LB.ua розповів активіст та засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков, пише RegioNews.
Два з них стоять у Хмельницькій області: в селах Кізя та Мілівці, а третій – у селі Ковалівка Вінницької області.
"Щоразу, як ми думаємо, що демонтували всі пам'ятники Леніну, патріоти скидають ще декілька фотографій пам'ятників, які чиновники чомусь не бачать і не демонтують", – розповів Поздняков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Полтавою досі стоїть пам’ятник диктатору Леніну.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми