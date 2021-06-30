У двох областях знайшли пам'ятники Леніну, які досі не знесли

Фото з відкритих джерел

В Україні знайшли ще три пам'ятники Володимиру Леніну, які мають бути знесені згідно з законом про декомунізацію

Про це LB.ua розповів активіст та засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков, пише RegioNews.

Два з них стоять у Хмельницькій області: в селах Кізя та Мілівці, а третій – у селі Ковалівка Вінницької області.

"Щоразу, як ми думаємо, що демонтували всі пам'ятники Леніну, патріоти скидають ще декілька фотографій пам'ятників, які чиновники чомусь не бачать і не демонтують", – розповів Поздняков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Полтавою досі стоїть пам’ятник диктатору Леніну.