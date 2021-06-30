В двух областях нашли памятники Ленину, которые до сих пор не снесли

Фото из открытых источников

В Украине нашли еще три памятника Владимиру Ленину, которые должны быть снесены согласно закону о декоммунизации

Об этом LB.ua рассказал активист и основатель движения "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков, пишет RegioNews.

Два из них стоят в Хмельницкой области: в селах Кизя и Мыливцы, а третий – в селе Ковалевка Винницкой области.

"Каждый раз, как мы думаем, что демонтировали все памятники Ленину, патриоты сбрасывают еще несколько фотографий памятников, которые чиновники почему – то не видят и не демонтируют", - рассказал Поздняков.

Напомним, ранее сообщалось, что под Полтавой до сих пор стоит памятник диктатору Ленину.