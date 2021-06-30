14:46  30 июня
В столицу из-за жары запретили въезд фур
17:37  30 июня
На Полтавщине водитель сбил женщину с ребенком, девочка погибла
17:58  30 июня
Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 16:47 288

В двух областях нашли памятники Ленину, которые до сих пор не снесли

30 июня 2021, 16:47 288
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине нашли еще три памятника Владимиру Ленину, которые должны быть снесены согласно закону о декоммунизации

Об этом LB.ua рассказал активист и основатель движения "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков, пишет RegioNews.

Два из них стоят в Хмельницкой области: в селах Кизя и Мыливцы, а третий – в селе Ковалевка Винницкой области.

"Каждый раз, как мы думаем, что демонтировали все памятники Ленину, патриоты сбрасывают еще несколько фотографий памятников, которые чиновники почему – то не видят и не демонтируют", - рассказал Поздняков.

Напомним, ранее сообщалось, что под Полтавой до сих пор стоит памятник диктатору Ленину.

Украина Винницкая область декоммунизация Ленин памятник

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram