В двух областях нашли памятники Ленину, которые до сих пор не снесли
В Украине нашли еще три памятника Владимиру Ленину, которые должны быть снесены согласно закону о декоммунизации
Об этом LB.ua рассказал активист и основатель движения "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков, пишет RegioNews.
Два из них стоят в Хмельницкой области: в селах Кизя и Мыливцы, а третий – в селе Ковалевка Винницкой области.
"Каждый раз, как мы думаем, что демонтировали все памятники Ленину, патриоты сбрасывают еще несколько фотографий памятников, которые чиновники почему – то не видят и не демонтируют", - рассказал Поздняков.
Напомним, ранее сообщалось, что под Полтавой до сих пор стоит памятник диктатору Ленину.
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