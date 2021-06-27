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27 червня 2021, 12:37 464

Не добіг 200 метрів: у Львові під час півмарафону помер 23-річний хлопець

27 червня 2021, 12:37 464
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Фото: Facebook
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У Львові під час півмарафону за 200 метрів до фінішу помер 23-річний хлопець 

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Велика біда на півмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть", - розповів Садовий.

За попередньою інформацією, молодий спортсмен намагався подолати одну з найдовших дистанцій півмарафону – 21 кілометр.

Організатори заходу вже оголосили про припинення змагань.

Як повідомляла раніше Львівська міська рада, 27 червня у центрі Львова проходить 6-й Львівський півмарафон 2021. У заході взяли участь приблизно 2500 учасників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донеччині водій автівки насмерть збив дорожнього робітника.

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