Не добіг 200 метрів: у Львові під час півмарафону помер 23-річний хлопець
У Львові під час півмарафону за 200 метрів до фінішу помер 23-річний хлопець
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.
Велика біда на півмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть", - розповів Садовий.
За попередньою інформацією, молодий спортсмен намагався подолати одну з найдовших дистанцій півмарафону – 21 кілометр.
Організатори заходу вже оголосили про припинення змагань.
Як повідомляла раніше Львівська міська рада, 27 червня у центрі Львова проходить 6-й Львівський півмарафон 2021. У заході взяли участь приблизно 2500 учасників.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донеччині водій автівки насмерть збив дорожнього робітника.
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