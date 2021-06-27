Не добежал 200 метров: во Львове во время полумарафона умер 23-летний парень
Во Львове во время полумарафона за 200 метров до финиша умер 23-летний парень
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.
Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть", - рассказал Садовый.
По предварительной информации, молодой спортсмен пытался преодолеть одну из самых длинных дистанций полумарафона - 21 километр.
Организаторы мероприятия уже объявили о прекращении соревнований.
Как сообщал ранее Львовский городской совет, 27 июня в центре Львова проходит 6-й Львовский полумарафон 2021. В мероприятии приняли участие около 2500 участников.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области водитель авто насмерть сбил дорожного рабочего.
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