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27 июня 2021, 12:37 473

Не добежал 200 метров: во Львове во время полумарафона умер 23-летний парень

27 июня 2021, 12:37 473
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Фото: Facebook
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Во Львове во время полумарафона за 200 метров до финиша умер 23-летний парень

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть", - рассказал Садовый.

По предварительной информации, молодой спортсмен пытался преодолеть одну из самых длинных дистанций полумарафона - 21 километр.

Организаторы мероприятия уже объявили о прекращении соревнований.

Как сообщал ранее Львовский городской совет, 27 июня в центре Львова проходит 6-й Львовский полумарафон 2021. В мероприятии приняли участие около 2500 участников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области водитель авто насмерть сбил дорожного рабочего.

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