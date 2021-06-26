За добу в Україні зафіксовано понад 700 нових випадків COVID-інфекції

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Протягом 25 червня в Україні було зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що серед нових інфікованих 29 дітей та 12 медпрацівників. Всього за добу госпіталізовано 526 осіб. Зафіксовано 35 летальних випадків, а 1835 осіб одужало.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

У МОЗ повідомляють, що за добу протестовано: методом ПЛР - 21 715 осіб, методом ІФА - 8 880 осіб, експрес-тестами - 15 340 осіб.

Нагадаємо, вже з 1 липня в Україні запрацюють COVID-сертифікати про вакцинацію, які будуть діяти до 180 днів.