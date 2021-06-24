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24 червня 2021, 09:59 25

В Україні повністю імунізовані проти COVID вже 430 тисяч осіб

24 червня 2021, 09:59 25
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу, тобто отримали дві дози препарату - 435 166 осіб. Також за минулу добу вакциновано від хвороби майже 80 тисяч людей

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

79 921 людину щеплено проти COVID-19 за добу 23 червня 2021 року. Одну дозу отримали 38 862 людини, повністю імунізовані - 41 059 людей", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали: 634 мобільні бригади, 1 197 пунктів щеплення та 4 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 794 001 людину, з них отримали 1 дозу - 1 793 999 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 435 166 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 229 165 щеплень.

Станом на 23 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 731 252 людини.

Нагадаємо, Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".

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