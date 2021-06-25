"ЄС "і" Голос " будуть штовхати в мери Харкова єдиного кандидата, який вигідний Терехову, - Маринін

Після того, як харківське крило партії "Голос" фактично віддали під керівництво Арсена Авакова, ця політсила працюватиме на Ігоря Терехова

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній депутат Харківської міськради Дмитро Маринін.

Зокрема, він нагадав, що в Харківській організації партії "Голос" змінили керівника.

"Цим керівником став менеджер місцевого бізнесмена Сєви Кожум'яки. А він давно відомий своєю співпрацею з Арсеном Аваковим. А Арсен Борисович, як я давно зрозумів, зовсім не проти того, щоб саме керований і боягузливий Терехов сів у крісло мера нашого міста. А значить партія "Голос" тепер успішно працюватиме на результат, потрібний Авакову, тобто - на користь Терехова", - заявив Маринін.

Також він очікує нові комбінації від так званих "демократичних сил".

"Можливо, почнуть з "ЄС" бурхливо штовхати єдиного технічного кандидата від "демократичних сил". Тепер для мене Терехов, "ЄС" і "Голос" - це ланки одного ланцюга і мені остаточно ясно чому саме мене не запросили ні на один збір з приводу "об'єднання". Я завадив би цьому договорняку", – написав Дмитро Маринін.

Також він додав, що в Харкові давно не чутно про так зване об'єднання "демократичних сил" навколо "єдиного кандидата" на виборах мера Харкова. Водночас Маринін стверджує, що на Терехова сьогодні працює політтехнолог Ігор Гринів.

"Гринів близький до Петра Порошенка і Сергія Березенка. Він в повний зріст працює на кампанію Терехова, яку він почав відразу після того, як вдалося провернути аферу з відстрочкою виборів. І все це "об'єднання" навколо єдиного кандидата організовано з метою підставити Терехову зручного технічного опонента від "демократичних сил" на виборах мера Харкова", – написав Дмитро Маринин.

Нагадаємо, днями стало відомо про те, що в Харківському партійному осередку "Голосу" відбулися серйозні пертурбації. Новим керівником Харківського парткрила стала людина, яка наближена до Арсена Авакова.

У Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори міського голови. Вони були призначені Верховною Радою в березні, після того як в грудні 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" помер мер Харкова Геннадій Кернес.

В даний час обов'язки мера Харкова виконує Ігор Терехов, який кілька разів підтвердив, що має давні зв'язки з Арсеном Аваковим. До 2010 року Терехов працював заступником губернатора Харківщини Авакова, а будучи заступником Кернеса виконував роль комунікатора з Аваковим.