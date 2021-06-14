Радник Зеленського розкрив деталі переговорів України з МВФ

Фото з відкритих джерел

В ефірі телеканалу "Україна 24" він повідомив, що українська сторона постійно проводить консультації з фондом, пише RegioNews.

"Ми перебуваємо в постійному процесі консультацій з МВФ, і президент України сказав, що ми виконаємо всі ті завдання, які взяли на себе. З цієї точки зору наша співпраця з МВФ - це вирішене питання", - сказав Устенко.

Радник глави держави додав, що зараз ведуться переговори стосовно дефіциту бюджету.

"Те, що ми багато витрачаємо на безпеку і оборону - він (президент, - ред.) має рацію, йдеться про ті умови, які в нас є щодо дефіциту державних фінансів. Цей дефіцит буде зменшено наступного року і у 2023 році. Саме про це йдуть переговори між Мінфіном і МВФ", - пояснив він.

Раніше у МВФ заявили, що поки не бачать підстав для виділення Україні нового траншу.