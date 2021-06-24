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24 червня 2021, 09:41 1006

У Харкові на канатній дорозі застрягли матір з дитиною: їх знімали рятувальники

24 червня 2021, 09:41 1006
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Фото: з відкритих джерел
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В парку ім. Горького у Харкові зупинилася канатна дорога через відсутність електропостачання. На момент прибуття рятувальників у кабіні канатної дороги перебувало двоє людей

Як передає RegioNews, про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Так, повідомлення про зупинку в результаті технічної несправності надійшло на номер "101" 23 червня о 16:27. Про подію сповістили представники адміністрації парку. Вони повідомили, що атракціон перестав працювати через відсутність електроживлення.

В результаті проведення пошукових робіт та оцінки обстановки було з’ясовано, що у кабінках атракціону знаходились люди.

До моменту подачі електричного струму рятувальники встигли зняти з однієї кабінки матір з дитиною за допомогою автодрабини. В наслідок події ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Харкові з численними травмами госпіталізували підлітка, який впав з канатної дороги.

Харків електрика рятувальники ДСНС ремонт

 
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