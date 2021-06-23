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23 червня 2021, 10:06 3

На Дніпропетровщині сталася трагедія: у річці затонула дитина

23 червня 2021, 10:06 3
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Фото: ДСНС
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На території Покровської селищної територіальної громади у річці Гайчур загинув хлопчик: до рятівників надійшла інформація про те, що дитина зникла, після чого його більше ніхто не бачив

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники обстежили 60 м2 поверховості водойми та 1,5 метри берегової території. О 17:05 вони знайшли тіло хлопчика у воді, без ознак життя, на глибині близько 2 метри за 15 метрів від берега річки.

До пошукових робіт залучали 4 осіб особового складу на 1 одиниці спецтехніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 20 червня троє людей потонули на Київському водосховищі, ще одна людина - на річці Кам’янка у Фастівському районі області.

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