На Дніпропетровщині сталася трагедія: у річці затонула дитина
На території Покровської селищної територіальної громади у річці Гайчур загинув хлопчик: до рятівників надійшла інформація про те, що дитина зникла, після чого його більше ніхто не бачив
Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники обстежили 60 м2 поверховості водойми та 1,5 метри берегової території. О 17:05 вони знайшли тіло хлопчика у воді, без ознак життя, на глибині близько 2 метри за 15 метрів від берега річки.
До пошукових робіт залучали 4 осіб особового складу на 1 одиниці спецтехніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, 20 червня троє людей потонули на Київському водосховищі, ще одна людина - на річці Кам’янка у Фастівському районі області.
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