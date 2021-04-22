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22 квітня 2021, 12:49 5

Стало відомо, скільки переселенців проживають на окупованій території

22 квітня 2021, 12:49 5
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Такі переселенці раз на місяць або в два місяці приїжджають на підконтрольну Україні територію, щоб отримати виплати
Такі переселенці раз на місяць або в два місяці приїжджають на підконтрольну Україні територію, щоб отримати виплати
Фото з відкритих джерел
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В Україні офіційно зареєстровано півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. З них близько мільйона переселенців фізично проживають на окупованій території.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, пише RegioNews.

Вона зазначила, що такі переселенці раз на місяць або в два місяці приїжджають на підконтрольну Україні територію, щоб отримати виплати.

"В основному це пенсіонери", - додала Денісова.

Також уповноважений з прав людини повідомила, що Україна заборгувала 10,5 мільярдів гривень пенсій внутрішнім переселенцям за період 2015-2016 років. Тоді виплати припиняли близько 400 тисячам пенсіонерів.

Нагадаємо, у грудні торік в Україні спростили надання житла переселенцям.

ОРДЛО Донбас Україна окупація переселенці

 
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